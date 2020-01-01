Биржа рекламы в лучших email рассылках:

Проверенные авторы. Легальный фундамент для рекламы. Прозрачная статистика.

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Регистрация в бирже бесплатная

Как работает наша биржа

 

  • 1 Создаёте рекламную кампанию
  • 2 Получаете заявки и отправляете заявки авторам
  • 3 Выбираете понравившегося автора и подтверждаете
  • 4 Автор рассылает рекламу по своей базе, а вы смотрите статистику рассылки онлайн.
  • 5 Оплачиваете рассылку по результату
  • 1 Добавляете свою email базу
  • 2 Получаете и отправляете заявки на рассылку рекламы
  • 3 Выбираете рекламодателей и подтверждаете заявки
  • 4 Отправляете рассылку
  • 5 Получаете деньги

Автоматизированная биржа рекламы, где встречаются рекламодатели и авторы email рассылок

 

BazaarEmail помогает рекламодателям и авторам заключать самые безопасные сделки.

 

  •  Простая и понятная платформа
  •  Обеспечение надежности и гарантии сделок
  •  Подробная статистика
  •  Разные варианты оплаты сделок
  •  Контроль качества на всех этапах
  •  Тысячи рекламодателей и авторов

Кто использует биржу рекламы BazaarEmail

и тысячи других рекламодателей

BazaarEmail для рекламодателей и авторов

 

 Получение доступа к проверенным авторам email баз

Каждый автор перед добавлением своей email базы в сервис проходит модерацию. Мы постоянно следим за сделками авторов даже после прохождения модерации. Именно поэтому в сервисе могут работать авторы только с качественными площадками.

 Гарантия выполнения сделки

Благодаря продуманной логике работы сервиса мы можем гарантировать надлежащее выполнение сделок. Автор получает вознаграждение после выполнения всех обязательств и подтверждения сделки рекламодателем.

 Рейтинг Авторов

Удобство выбора авторов на основании рейтингов. Все авторы в системе зарабатывают собственный рейтинг на основании своей результативности и выполнения обязательств перед рекламодателями. Помимо рейтинга доступна полная статистика эффективности работы каждого автора.

 Прозрачность статистики

Подробная статистика в рамках каждой рекламной кампании позволяет глубоко проанализировать эффективность и качество размещенной рекламы. Доступность числовых и графических анализов способствует объективности оценок.

 Разные варианты оплаты сделок

Оплата рекламной кампании может происходить по двум из вариантов на выбор в зависимости от типа площадки: фиксированная оплата и оплата за уникальные переходы CPC.

 Получение целевого трафика

Рекламодатель получает только заинтересовавшийся в его предложении трафик, который приходит с площадки автора. Ввиду специфики полученного трафика, его смело можно назвать «теплым» и максимально целевым.

 Быстрый старт и получение результатов

Создание рекламной кампании и поиск авторов занимает всего несколько минут. Первые результаты от рекламы будут ощутимы в тот же день, как автор выполнит работу.

 Контроль бюджета и интенсивности

Рекламодатель определяете цену своей рекламной кампании, необходимую дату и время ее осуществления, а также количество заключаемых сделок. Контроль всего процесса полностью находится в руках рекламодателя.

 Увеличение заработка

Ваша площадка сможет участвовать в сотнях рекламных кампаниях, что существенно увеличит Ваш заработок. BazaarEmail может стать Вашим основным источником дохода.

 Контроль стоимости рекламы

Добавляя площадку в биржу рекламы BazaarEmail, Вы самостоятельно определяете стоимость рекламы в ней.

 Контроль интенсивности и соответствия

Вы принимаете решение касательно того, брать в работу ту или иную рекламную кампанию или нет.

 Нет дополнительных затрат

BazaarEmail самостоятельно подбирает Вам рекламодателей и предлагает подходящие для Вашей площадки рекламные кампании. Вы не несете никаких затрат на продвижение своей услуги и не тратите время на поиски рекламодателей - BazaarEmail делает все за Вас.

 Легкий старт

Быстрое и простое добавление в BazaarEmail своей площадки позволит Вам в течение кратчайшего периода времени начать работу с биржей рекламы.

 Мгновенная оплата в USD

По окончанию выполнения сделки автор получает оплату за свою работу в валюте USD. Вам не нужно неделями ждать своей оплаты. Выплата происходит в кратчайшие сроки.

 Генератор контента

Адаптировав текст рекламной кампании под свою аудиторию, Вы получаете неисчерпаемый источник полезного контента для своей площадки.

 Разные варианты оплаты сделок

Оплата рекламной кампании может происходить по двум из вариантов на выбор в зависимости от типа площадки: фиксированная оплата и оплата за уникальные переходы CPC.

 

Начните использовать BazaarEmail

 

Биржа рекламы BazaarEmail позволяет максимально контролировать расходы на рекламу для получения превосходных результатов.
Вы сможете разместить рекламу в легальных email рассылках с гарантией результата и полной защитой Ваших финансов.

 

 

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Заключено рекламных контрактов через биржу


44 178

Рекламодатели получили целевых переходов на сайты


7 807 457

Мы дружим с большинством ТОП сервисов на рынке

а также готовы принять Вас, если Вы используете другой легальный инструмент

 

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