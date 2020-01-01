Подробная статистика в рамках каждой рекламной кампании позволяет глубоко проанализировать эффективность и качество размещенной рекламы. Доступность числовых и графических анализов способствует объективности оценок.

Удобство выбора авторов на основании рейтингов. Все авторы в системе зарабатывают собственный рейтинг на основании своей результативности и выполнения обязательств перед рекламодателями. Помимо рейтинга доступна полная статистика эффективности работы каждого автора.

Благодаря продуманной логике работы сервиса мы можем гарантировать надлежащее выполнение сделок. Автор получает вознаграждение после выполнения всех обязательств и подтверждения сделки рекламодателем.

Каждый автор перед добавлением своей email базы в сервис проходит модерацию. Мы постоянно следим за сделками авторов даже после прохождения модерации. Именно поэтому в сервисе могут работать авторы только с качественными площадками.

Разные варианты оплаты сделок Оплата рекламной кампании может происходить по двум из вариантов на выбор в зависимости от типа площадки: фиксированная оплата и оплата за уникальные переходы CPC.

Получение целевого трафика Рекламодатель получает только заинтересовавшийся в его предложении трафик, который приходит с площадки автора. Ввиду специфики полученного трафика, его смело можно назвать «теплым» и максимально целевым.

Быстрый старт и получение результатов Создание рекламной кампании и поиск авторов занимает всего несколько минут. Первые результаты от рекламы будут ощутимы в тот же день, как автор выполнит работу.