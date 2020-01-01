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BazaarEmail помогает рекламодателям и авторам заключать самые безопасные сделки.
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и тысячи других рекламодателей
Каждый автор перед добавлением своей email базы в сервис проходит модерацию. Мы постоянно следим за сделками авторов даже после прохождения модерации. Именно поэтому в сервисе могут работать авторы только с качественными площадками.
Благодаря продуманной логике работы сервиса мы можем гарантировать надлежащее выполнение сделок. Автор получает вознаграждение после выполнения всех обязательств и подтверждения сделки рекламодателем.
Удобство выбора авторов на основании рейтингов. Все авторы в системе зарабатывают собственный рейтинг на основании своей результативности и выполнения обязательств перед рекламодателями. Помимо рейтинга доступна полная статистика эффективности работы каждого автора.
Подробная статистика в рамках каждой рекламной кампании позволяет глубоко проанализировать эффективность и качество размещенной рекламы. Доступность числовых и графических анализов способствует объективности оценок.
Оплата рекламной кампании может происходить по двум из вариантов на выбор в зависимости от типа площадки: фиксированная оплата и оплата за уникальные переходы CPC.
Рекламодатель получает только заинтересовавшийся в его предложении трафик, который приходит с площадки автора. Ввиду специфики полученного трафика, его смело можно назвать «теплым» и максимально целевым.
Создание рекламной кампании и поиск авторов занимает всего несколько минут. Первые результаты от рекламы будут ощутимы в тот же день, как автор выполнит работу.
Рекламодатель определяете цену своей рекламной кампании, необходимую дату и время ее осуществления, а также количество заключаемых сделок. Контроль всего процесса полностью находится в руках рекламодателя.
Ваша площадка сможет участвовать в сотнях рекламных кампаниях, что существенно увеличит Ваш заработок. BazaarEmail может стать Вашим основным источником дохода.
Добавляя площадку в биржу рекламы BazaarEmail, Вы самостоятельно определяете стоимость рекламы в ней.
Вы принимаете решение касательно того, брать в работу ту или иную рекламную кампанию или нет.
BazaarEmail самостоятельно подбирает Вам рекламодателей и предлагает подходящие для Вашей площадки рекламные кампании. Вы не несете никаких затрат на продвижение своей услуги и не тратите время на поиски рекламодателей - BazaarEmail делает все за Вас.
Быстрое и простое добавление в BazaarEmail своей площадки позволит Вам в течение кратчайшего периода времени начать работу с биржей рекламы.
По окончанию выполнения сделки автор получает оплату за свою работу в валюте USD. Вам не нужно неделями ждать своей оплаты. Выплата происходит в кратчайшие сроки.
Адаптировав текст рекламной кампании под свою аудиторию, Вы получаете неисчерпаемый источник полезного контента для своей площадки.
Оплата рекламной кампании может происходить по двум из вариантов на выбор в зависимости от типа площадки: фиксированная оплата и оплата за уникальные переходы CPC.
Биржа рекламы BazaarEmail позволяет максимально контролировать расходы на рекламу для получения превосходных результатов.
Вы сможете разместить рекламу в легальных email рассылках с гарантией результата и полной защитой Ваших финансов.
а также готовы принять Вас, если Вы используете другой легальный инструмент